Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 3 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 3 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2022 Pazartesi, 20:53
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 3 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 2 Ocak verilerine göre, 362 bin 836 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı 3 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca güncel koronavirüs tablosunu şu ifadelerle duyurdu:

"NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız"


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