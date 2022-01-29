Son dakika | Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz görevden alındı

29 Ocak 2022 Cumartesi, 23:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fiyatlarını uygun bulduğu Tarım Kredi Kooperatifi’nde görev değişikliği yaşandı.



Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın görevden alındığı bildirildi.

Görevden alınan Poyraz, 22-23 ve 24. dönemlerde AKP Bilecik Milletvekili olarak görev yapmıştı. Poyraz, Aralık 2017'den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevindeydi.

Göreve yeni getirilen Hüseyin Aydın ise Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nda genel müdürlük görevlerinde bulundu. Bankalar Birliği Başkanlığı yaptı.

Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilere yönelik faaliyetlerinin yanı sıra 2017'den itibaren gıda başta olmak üzere bir çok üründe fiyat dengesi sağlamak amacıyla açtığı marketlerle perakende sektöründe de yer alıyor.

10 AYRI YERDEN MAAŞ İDDİASI

Poyraz yüksek maaş iddiası ile tartışma konusu olmuştu. İddia edilen 180 bin TL'nin dörtte biri oranında maaş aldığını kaydeden Poyraz, ayrıca yönetim kurulu başkanı olduğu kurumlardan Gübretaş'tan 12 bin TL, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal Yardım Vakfı'ndan da 5 bin 750 lira huzur hakkı aldığını açıklamıştı.