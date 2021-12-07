Son dakika | THY uçağı faciadan döndü

Son dakika | THY'nin Frankfurt-İstanbul seferini gerçekleştiren 152 yolcusu bulunan uçak hidrolik sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle havalimanına gerçekleştirdiği iniş sırasında tehlike atlattı.

İHA
07 Aralık 2021 Salı, 15:27
Son dakika | THY uçağı faciadan döndü
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Türk Havayollarının İstanbul-Frankfurt seferini yapan TK 1587 sefer sayılı uçağında hidrolik sitemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle inişte büyük tehlike atlattı.

Hidrolik sistemlerinde arıza olmasına rağmen Frankfurt havaalanına inen yolcu uçağı için havaalanında itfaiye tarafından önlemler alındı. Uçağın frenleme ve tekerlekleri açan hidrolik sistemini kontrole eden sağ motor açılarak arızanın nedeni kontrol edildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Uçak çekici yardımıyla açık piste alındı ve 152 yolcu tahliye edildi.


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