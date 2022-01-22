Son dakika | THY: Yarın Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edildi

22 Ocak 2022 Cumartesi, 19:13

Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları sebebiyle yarınki 31 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferin tedbir amacıyla iptal edildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

UÇUŞLARDA AZALTMA KARARI ALINMIŞTI

Daha önce yapılan açıklamada İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 oranında azaltılması kararı alındığı belirtilmişti.