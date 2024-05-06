Son Dakika... '1 Mayıs' için 12 tutuklama istemi daha!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 15:42

Güncelleme: 06.05.2024 - 15:48

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyen yurttaşlara yönelik operasyonlar dün de devam etti. 3 Mayıs sabahı evlere düzenlenen baskınla gözaltına alınan 65 yurttaş İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmiş, bunlardan 52'si için '2911 Sayılı Toplantı ve Gösrteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Yurttaşlardan 13'ü ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklanmaları talep edilen 52 yurttaştan 38'i tutuklanmıştı.

12 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

"Gereği yapıldı" adı verilen operasyonlar dün de devam etti.

Operasyon kapsamında gözaltına 12 yurttaş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılık ifadeleri alınan 12 kişi, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.