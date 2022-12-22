Son Dakika... 2022-TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

AA
22 Aralık 2022 Perşembe, 14:56
Son Dakika... 2022-TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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ÖSYM'den yapılan açıklamada, 5-12 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022-TUS 2. dönem ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.


Son dakika 2022 TUS Sınav sonucu

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