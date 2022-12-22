Son Dakika... 2022-TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 5-12 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022-TUS 2. dönem ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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