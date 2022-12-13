Son dakika... 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalı: Duruşma tarihi öne alındı
Son dakika haberi... Türkiye'de infial yaratan 'tarikatta 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' skandalında iddianame kabul edilirken, ilk duruşma tarihi ise 22 Mayıs 2023 olarak belirlenmişti. Kamuoyundaki tepkilerin ardından davanın ilk duruşması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine 30 Ocak 2023 tarihine çekildi.
İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken imam nikâhıyla 'evlendirmesi' ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması, Türkiye gündemindeki yerini koruyor.
Kadir İstekli'nin, Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken istismar ettiği ve H.K.G'nin anne ve babasının da istismara izin verdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edilmişti. İlk duruşma günü 22 Mayıs olarak açıklanmıştı.
TUTUKLAMA TALEP EDİLMİŞTİ
Olayla ilgili H.K.G.’nin avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. H.K.G.’nin avukatı ayrıca dosyaya da gizlilik kararı verilmesini istemişti.
BAKANLIK TALEP ETTİ: DURUŞMA TARİHİ ÖNE ALINDI
Kamuoyundaki tepkilerin ardından olaya, bakanlıklar müdahil oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruşma gününün daha erkene çekilebilmesi için talepte bulundu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi talebi uygun buldu.
Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in hâkim karşısına çıkacağı ilk duruşma, 22 Mayıs 2023'ten, 30 Ocak 2023'e alındı.
TALİMAT YAZISI YAZILDI
Mahkeme, sanıklar Fatıma Gümüşel ve Yusuf Ziya Gümüşel'in savunmalarının Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınması için Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazısı yazdı.
Sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel için ek yazı yazılarak yeni duruşma gününün bildirilmesi için tebligat çıkarılmasını istedi. Aynı şekilde diğer sanık Kadir İstekli ve taraf avukatlarına da yeni duruşma gününü öğrenmesi için davetiye çıkarılmasına karar verildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.
Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesi tarafından inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.
İlgili Haberler
- Son Dakika: İYİ Parti’den ‘çocuğa cinsel istismar’ davasına müdahillik başvurusu
- Kemal Kılıçdaroğlu, çocuğa istismarı Adalet Bakanlığı önünde protesto etti
- Barış Terkoğlu Hiranur Vakfı'ndaki ticari ortaklığı gündeme getirdi: 'İstismar davasında soruşturma konusu olacak'
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet'e 'operasyon' çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Öve öve bitiremedi: 'Cübbeli Ahmet'in Hiranur Vakfı'ndaki görüntüleri gündem oldu
-
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan bakanlara talimat verdi
- Erdoğan'dan 'istismar' açıklaması
- Çocuğa istismar skandalı davasında yeni gelişme
- Bilgin'den EYT açıklaması: 'Burada gizli bir şey yok'
- Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- İlahiyatçı Cemil Kılıç gerçekleri tek tek anlattı...
- İsmailağa'da skandallar bitmiyor
- 'EYT mi, o ne' deyip kıkırdadı
- Pandemi sonrası 'patlayan kafa sendromunda' artış var
- Hükümet masaya bu rakamla oturacak!