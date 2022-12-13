Son dakika... 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalı: Duruşma tarihi öne alındı

13 Aralık 2022 Salı, 16:07

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken imam nikâhıyla 'evlendirmesi' ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması, Türkiye gündemindeki yerini koruyor.

Kadir İstekli'nin, Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken istismar ettiği ve H.K.G'nin anne ve babasının da istismara izin verdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edilmişti. İlk duruşma günü 22 Mayıs olarak açıklanmıştı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLMİŞTİ

Olayla ilgili H.K.G.’nin avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. H.K.G.’nin avukatı ayrıca dosyaya da gizlilik kararı verilmesini istemişti.

BAKANLIK TALEP ETTİ: DURUŞMA TARİHİ ÖNE ALINDI

Kamuoyundaki tepkilerin ardından olaya, bakanlıklar müdahil oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruşma gününün daha erkene çekilebilmesi için talepte bulundu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi talebi uygun buldu.

Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in hâkim karşısına çıkacağı ilk duruşma, 22 Mayıs 2023'ten, 30 Ocak 2023'e alındı.

TALİMAT YAZISI YAZILDI

Mahkeme, sanıklar Fatıma Gümüşel ve Yusuf Ziya Gümüşel'in savunmalarının Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınması için Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazısı yazdı.

Sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel için ek yazı yazılarak yeni duruşma gününün bildirilmesi için tebligat çıkarılmasını istedi. Aynı şekilde diğer sanık Kadir İstekli ve taraf avukatlarına da yeni duruşma gününü öğrenmesi için davetiye çıkarılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesi tarafından inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.