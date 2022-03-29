Son dakika: Açık cezaevleri ile ilgili yeni karar

Adalet Bakanlığı: Açık cezaevlerindeki hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 31 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

(DHA)
29 Mart 2022 Salı, 10:22
Son dakika: Açık cezaevleri ile ilgili yeni karar
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