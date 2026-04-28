Bakanlık heyetiyle görüşmüşlerdi... Doruk Madencilik işçileri kazandı: Talepler kabul edildi, eylemler sona erdirilecek

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı! Gasp edilen hakları için 17 gündür direnişte olan ve 9 gün önce açlık grevine giren işçiler, taleplerinin kabul edilmesiyle eylemi sonlandırdıklarını açıkladı.

BAKANLIKLAR GARANTÖRLÜK SÖZÜ VERDİ

Ankara'da alacaklarının ödenmesi talebiyle eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileriyle işverenleri, bugün İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığın "Grev ve eylemleri son erdirmek üzere uzlaşma zemini üzerinde görüşmeler devam etmektedir" açıklamasının ardından, işçilerin üyesi olduğu Bağımsız Maden-İş anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmenin ardından açıklama yapan Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, "Toplantı olumlu geçti. Çoğu arkadaşımızın maaşları yattı. 15 gün süre istediler bizden. Bunun da garantörü bakanlıklar. Bu saatten itibaren bizler de eylemimizi sonlandırdık" bilgisini verdi.

"İŞÇİLER BÜYÜK BİR ZAFER KAZANDI"

Bağımsız Maden-İş Sendikası avukatı Mert Batur kararı özetlerken, sürecin nasıl devam edeceğini şöyle aktardı: “Şunun altını net olarak çizmek istiyorum. Bizim bu direniş sürecinde ortaya koyduğumuz taleple şirket tarafından kabul edilmiştir. Doruk Madencilik işçileri çok büyük bir zafer kazanmış durumdadır. Sadece bu 15 günlük süreç, şirketin yetkilileri ve sendika/işçi heyetiyle oluşan bir teknik görüşme; neyin ne zaman ödeneceğine ilişkin planlama yapılacağına dair bir süreçtir. Bu ödemelerin Mayıs ayının ortasını aşmayacak şekilde yapılması konusunda anlaşılmış durumdadır. İşçilerin bütün tazminatları ödenecek. Son olarak İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı 2 haftalık periyotlarla takip edeceklerini, burada bir aksamaya izin vermeyeceklerini söyleyerek garantör konum almışlardır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Başaran Aksu, iki işçi ve avukattan oluşan madenci heyeti bugün İçişleri Bakanlığı'na gitmişti.

Ankara'da alacaklarının ödenmesi talebiyle eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileriyle işverenleri İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda bir araya gelmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında bir görüşme gerçekleştirilmektedir.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız yer almaktadır.

Saat 16.00'da başlayan toplantıda devam eden grev ve eylemleri son erdirmek üzere uzlaşma zemini üzerinde görüşmeler devam etmektedir."

Bağımsız Maden İş Sendikası, İçişleri Bakanlığı'nda görüşmeler devam ederken; Yıldızlar SSS Holding önünde yapılması planlanan eylem çağrısının iptal edildiğini duyurmuştu.

Sendika, saat 19.00'da Kurtuluş Parkı'nda açıklama yapılacağını bildirmişti:

"Yıldızlar SSS holding önünde gerçekleştireceğimiz eylem çağrımız iptal edilmiştir. Tüm halkımızdan özür diliyor ve desteklerinden ötürü teşekkür ederek saat 19:00'da Kurtuluş parkında gerçekleştireceğimiz açıklamamıza çağırıyoruz."

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

Bağımsız Maden İş Sendikası, işçilerin taleplerini şöyle sıralamıştı: