Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Darende ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 12:56
Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Darende ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

Saat 12.40'ta gerçekleşen depremin 7.05 km derinlikte olduğu bildirildi.


Malatya deprem Son dakika

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