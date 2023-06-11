Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Darende ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Darende ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Saat 12.40'ta gerçekleşen depremin 7.05 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2023
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Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Darende (Malatya)
Tarih:2023-06-11
Saat:12:40:56 TSİ
Enlem:38.429 N
Boylam:37.565 E
Derinlik:7.05 km
Detay:https://t.co/5aoK3eOY4J@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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