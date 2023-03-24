Son dakika... Adana'da deprem!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 17:20

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 17:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.51'de, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 0.41 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde: