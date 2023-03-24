Son dakika... Adana'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 0.41 kilometre olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 17:20
Son dakika... Adana'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.51'de, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 0.41 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:


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