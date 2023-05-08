Son dakika... Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adıyaman'da saat 23.20'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 8.64 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 8, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2023-05-08
Saat:23:20:33 TSİ
Enlem:38.095 N
Boylam:38.403 E
Derinlik:8.64 km
Detay:https://t.co/tNTlc4uQ7d@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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