Son dakika... Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2023 - 23:28
Son dakika... Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adıyaman'da saat 23.20'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 8.64 km olarak kaydedildi.


adıyaman deprem

İlgili Haberler

Son dakika... Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem!
Son Dakika: Amasya'da deprem!

Son Dakika: Amasya'da deprem!
Depremde çocuğunu yitiren baba anlattı: 'Tek DNA örneğiydi, onu da devlet kaybetti'

Depremde çocuğunu yitiren baba anlattı: 'Tek DNA örneğiydi, onu da devlet kaybetti'

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler