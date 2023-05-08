Son dakika... Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 08.05.2023 - 23:28

Güncelleme: 08.05.2023 - 23:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adıyaman'da saat 23.20'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 8.64 km olarak kaydedildi.