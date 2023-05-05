Son dakika... AFAD duyurdu: Adana'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre saat 11.09'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16.49 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.09'da, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kısa süreli paniğe neden olan depremin derinliği 16.49 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'tan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 5, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-05-05
Saat:11:09:44 TSİ
Enlem:37.892 N
Boylam:36.237 E
Derinlik:16.49 km
Detay:https://t.co/EgZVUrRfL3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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