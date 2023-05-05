Son dakika... AFAD duyurdu: Adana'da deprem!

Yayınlanma: 05.05.2023 - 11:34

Güncelleme: 05.05.2023 - 11:41

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.09'da, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin derinliği 16.49 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'tan yapılan paylaşım şu şekilde: