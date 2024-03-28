Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 14:32
Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.87 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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