Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 6.87 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 28, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz - [265.50 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-03-28
Saat:12:38:01 TSİ
Enlem:34.43111 N
Boylam:26.49611 E
Derinlik:6.87 km
Detay:https://t.co/SgQHZCw4o0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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