Son dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 14.29 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 9.26 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 5, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-02-05
Saat:14:29:15 TSİ
Enlem:39.13444 N
Boylam:28.28528 E
Derinlik:9.26 km
Detay:https://t.co/3FB38Px8FT@afadbaskanlik