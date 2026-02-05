Son dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da deprem!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.02.2026 14:44:00
Son dakika haberi... AFAD Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 9.26 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 14.29 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 9.26 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

