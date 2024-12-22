Son Dakika... AFAD duyurdu: Datça açıklarında korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinin 224 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Datça açıklarında korkutan deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 22:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin 224 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu. 

Buna göre, deprem 7.03 kilometre derinliğinde meydana geldi. 


Etiketler: #afad #deprem #Datça

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