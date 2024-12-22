Son Dakika... AFAD duyurdu: Datça açıklarında korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinin 224 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin 224 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.
Buna göre, deprem 7.03 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [224.21 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-22
Saat:22:09:56 TSİ
Enlem:34.86778 N
Boylam:26.38667 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/J1AiCQ85dt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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