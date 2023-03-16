Son Dakika: Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 23:06

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 23:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 22.59'da merkez üssü Akdeniz - Mersin Körfezi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 16.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Mersin ve Adana'dan da hissedildi.