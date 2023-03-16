Son Dakika: Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 16.04 kilometre derinliğinde meydana deprem Mersin ve Adana'dan da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 22.59'da merkez üssü Akdeniz - Mersin Körfezi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 16.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Mersin ve Adana'dan da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 16, 2023
*
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - Mersin Körfezi - [11.47 km] Erdemli (Mersin)
Tarih:2023-03-16
Saat:22:59:13 TSİ
Enlem:36.438 N
Boylam:34.289 E
Derinlik:16.04 km
Detay:https://t.co/b4XNbrBzvM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketinde son durum
- Yurttaş Soylu'nun talimatını anlattı
- 'Milliyetçi kanat' rahatsız iddiası
- Bolu'da şiddetli deprem!
- Erdoğan'ın stratejisi belli oldu
- Esad, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı
- İstanbul'da da hissedildi: Depreme ilişkin ilk yorum
- Erdoğan'ın masasındaki anket
- Gülefer Yazıcıoğlu Destici'yi böyle kovmuş
- Canlı yayında son seçim anketi: Dikkat çekici ayrıntı