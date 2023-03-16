Son Dakika: Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 16.04 kilometre derinliğinde meydana deprem Mersin ve Adana'dan da hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 23:06
Son Dakika: Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 22.59'da merkez üssü Akdeniz - Mersin Körfezi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 16.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Mersin ve Adana'dan da hissedildi.


deprem Mersin Adana

İlgili Haberler

Prof. Dr. Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması: 'Buranın kırılmasını...'

Prof. Dr. Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması: 'Buranın kırılmasını...'
Son Dakika: Bolu'da deprem nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi

Son Dakika: Bolu'da deprem nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi
Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!

En Çok Okunan Haberler