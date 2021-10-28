Son dakika: AKP'den "Şebnem Şirin" açıklaması

28 Ekim 2021 Perşembe, 09:28

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 25 yaşındaki Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında meydana gelen olayda, Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu öğrenilmişti. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin’i salonda yerde yatarken bulmuştu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin’in yaşamını yitirdiği tespit edilmişti. Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırılmıştı.

Gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin'in, 'ayrılmak istediği bahanesiyle' Furkan Zıbıncı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı'nın olayın ardından kaçarken polis ekipleri tarafından otomobilde yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilmişti.

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