Son dakika... Akşener'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Ben hiç kimseye arkadan hançer vurmadım'

Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:57

Güncelleme: 08.11.2023 - 12:08

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener konuşmasına başlamadan önce ilçe belediye başkanlarını tanıttı ve adayları tek tek kürsüye çıkardı.

Akşener, haftasonu gerçekleşen CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sırtımda hançerle seçime girdim" sözlerine de yanıt verdi.

Akşener, "Ben hiç kimseye arkadan hançer vurmadım. Ben hakkettiği takdirde hançeri kalbine vururum. Arkadan işim yoktur" dedi.

İYİ Parti lideri, olası yerel seçim ittifakına da "Bizim için değişen hiçbir şey yok. Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Siz isteseniz bile ben olmam" sözleriyle adeta kapıyı kapattı.

"SİYASİ HAYATINI ATATÜRK'E DÜŞMANLIKLA SÜRDÜRENLER..."

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"İki gün sonra 10 Kasım. Bu sene Atatürk'ümüzü ebediyete yollayışımızın 85'inci yılı. Mustafa Kemal bir mücadeledir. Hayalleri gerçek kılma inancıdır. Mustafa Kemal bir gururdur. Saatler 9.05'i gösterdiği anda aynı büyük hüzünle duracağız. Siyasi hayatını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e düşmanlık besleyerek sürdürenlerin acizliklerine şahit olacağız. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzden razıyız. Allah'ta mavi gözlü bozkurtumuzdan razı olsun.

ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Biliyorsunuz yeni ekonomi yönetiminin açıklamış olduğu enflasyon ile mücadele planı yok. İktidarın enflasyon temennisi geçen hafta yeniden güncellendi. Bakalım yıl sonuna kadar daha kaç kere güncelleme gelecek.

"SİZİN HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMIYOR"

Saraydaki zevk-ü sefa ortamı tam gaz sürüyor. Ülkemizde siyaset milletten kopuk bir anlayışla yapılırken, suni gündemlerle vakit öldürülürken biz yine milletimize gittik; dertlerini dinledik. Biz 'Emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkartın' diyoruz, ama ülkemizde 7 bin 500 lira alamayan insanlarımız var. Yahu sizin hiç mi vicdanınız sızlamıyor.

"İKTİDAR ZORBALIĞI"

Rant arsızıyla karşı karşıyayız. Hayvancılık yapılan köyde onların mera arazileri de kamulaştırma sistemi içine alınmış. Deprem riski nedeniyle yıktıkları köy okulunun yerine, okul yapmaya bile tenezzül etmiyorlar. Halkın köyü terk etmesi için elinden geleni yapıyorlar. Akran zorbalığı var ya; bu da iktidar zorbalığı.

"O PARMAKLARIN HEPSİNİ KIRACAĞIM"

Kütahya'da en fazla naz edilen başkan benim. En fazla sözü kesilen, parmak sallanan başkan benim. Allah izin verirse o parmakların hepsini kıracağım.

"BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Biz bu düzeni değiştireceğiz. İsterse yakınım olsun. Kazık atan herkesi değiştirmezsem; buradan adımı sileceğim. Bu ülkeye kazık atan herkesi değiştireceğiz. Hele gariban kız çocuklarına, gariban delikanlarına... Onları üzenleri silmezsem adiyim.

"İSRAİL-FİLİSTİN ARASINDAKİ ÇATIŞMANIN ÇÖZÜMÜ..."

Bu zulmü yaşatanlar ve bu zulümden siyaset üretenler resmen saadet zinciri oluşturdular. BM Genel Sekreteri bile, katil Netanyahu'nun Gazze'deki mezalimin karşısında sadece 'dehşete düştük' demekle yetiniyor.

Dünyanın göstermiş olduğu bu vurdumduymazlık tarih kitaplarında utanç vesikası olarak yer alacak. Bu vahşetin daha nesini tartışacağız. Böyle bir vicdansız böyle bir umursamazlık olabilir mi? İsrail-Filistin arasında 80 yıldır süre gelen bu çatışmanın çözümü, Netanyahu'nun bu zihniyetinden kurtarmaktır.

"İMAR RANTI AK PARTİ'YE O KADAR TATLI GELDİ Kİ..."

8 ay önce ağır deprem yaşadık. Bizim görevimiz yerel seçime deprem gündemini taşımaktadır. Son zamanlarda yapılan inşaatlar kent estetiğini bozduğu gibi şehir güvenliğini de etkiledi. Yerel seçimlere alarm veren bir şehircilik sistemiyle giriyoruz. Şehirlerdeki imar rantı AK Parti'ye o kadar tatlı geldi ki; iç göçü özendirmeye başladılar.

İYİ Parti olarak iktidarı ele aldığımızda öncelikle ilçelerimizde rantı ve rüşveti engelleyeceğiz. Göreve geldiğimiz gibi imarı yeniden düzenleyecek kentlerimizi kimliğine kavuşturacağız. Kentsel dönüşümün en hızlı örneklerini biz gerçekleştireceğiz. İmar planlarından oluşacak rantın birilerinin cebine değil kentin faydalarına aktaracağımız bir sistem oluşturacağız. İYİ Parti yönetiminde belediyelerde şaibe olmayacak. Özellikle büyükşehirlerimizi çağın gerekliliklerine göre yeniden düzenleyeceğiz.

İYİ Parti olarak Türkiye'yi yönetmeye hazırız. Tek ihtiyacımız olan milletimizin bize fırsat vermesi. Bunun için sonuna kadar çalışacağız. Çünkü o fırsatı geri tepmeyen bir siyasi partiyiz. Çünkü biz millete kulağını tıkayan değil, milletiyle omuz omuza olan bir partiyiz.

"BİZİ OYUNBOZANLIKLA SUÇLAYANLAR DEĞİŞİM HAVARİSİ OLDU"

Sözlerimiz her zaman açık, net, şeffaf oldu. Karşımıza her çıkana göre değişmedi. Sözlerimiz kimine karın ağrısı yaptı. Bazıları da bizi kendine düşman gördü. Ne ilginçtir ki 2023 seçimlerinde Türkiye'yi değiştirmek için gösterdiğimiz çabalar karşısında bizi oyunbozanlıkla suçlayanlar hafta sonu itibariyle birer değişim havarisi oluverdiler.

Eskiden Gırgır diye bir dergi vardı, onda vardı 'Bir güldüm, bir güldüm, bir güldüm' şeklinde. Ben de öyle, bir güldüm, bir güldüm, bir güldüm... Allah'ım sen ne büyüksün, ahirete hiçbir şey kalmıyor Türkiye'de.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığımız için bize demediklerini bırakmayanlar Sayın Özgür Özel'in en büyük havarileri oldu. Hani yüzde 60'la kazanıyordu Sayın Kılıçdaroğlu, hani kola kutusu koysanız kazanıyordu. Kral öldü ama 2023'e damga vuran garip anlayışın sahipleri aynen yerinde duruyor.

"BEN DEĞİLSEM HANÇER KİMİN?"

Sayın Kılıçdaroğlu da hançerden bahsetti. Hançer işi ortada kaldı. Ben hiç kimseye arkadan hançer vurmadım. Ben hakkettiği takdirde hançeri kalbine vururum. Arkadan işim yoktur. Çünkü kul hakkından çok korkarım. Ben değilsem hançer kimin? Bu hançer edebiyatı çok ilginçti. Benim üstüme kaldı. Görüşeceğiz.

'İTTİFAK'A KAPIYI KAPATTI!

Bizim için değişen hiçbir şey yok. Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Siz isteseniz bile ben olmam."