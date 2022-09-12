Son Dakika: Tokat’ta aynı yerde ikinci kez orman yangını çıktı
Tokat’ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında dün yanan 3 hektar ormanlık alanda ikinci kez yangın çıktı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, dün çıkan ve ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen ormanda bugün de yangın başladı.
Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Saraykışla köyündeki Frenk Yaylası'nda orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere 1,5 saat boyunca müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında, 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangın bugün öğle saatlerinde yeniden çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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