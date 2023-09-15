Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Müdafa Hareketi'ne soruşturma
Son dakika haberi... Müdafa Hareketi isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız olarak yapılan paylaşımla ilgili olarak; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 217. Maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göe 13.09.2023 tarihinde, Müdafa Hareketi isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız olarak yapılan paylaşımla ilgili olarak; Türk Ceza Kanunu'nun 217. Maddesi kapsamında 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı.
Açıklamada "Adı geçen sosyal medya adresinin kullanıcıları, organizatörleri ile tüm bileşenlerinin tespiti için ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.
Söz konusu sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekildeydi:
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