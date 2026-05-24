Son Dakika... Ankara Valiliği'nden CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için talimat

24.05.2026 10:41:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için talimat verildiği bildirildi.
İstinafın CHP kurultay davasında verdiği tedbir kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları ortaya atıldı.

Bunun üzerine Genel Merkez bahçesinde bekleyen aralarında CHP yöneticilerinin de olduğu partililer ile Genel Merkez'in dışında bekleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup arasında arbede çıktı.

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Ankara Emniyeti'ne dilekçesi sunduğu öğrenildi.

Dilekçede, "Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadeleri yer aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Valiliği'nden CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için talimat verildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesinin 2026/33826 Esas sayılı dosyasında düzenlenen tebliğ ve tebellüğ belgeleri gereğince; Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Celal Çelik’in Ankara Emniyet Müdürlüğüne yaptığı başvuru ile mahkeme kararına uyulmadığı bildirilmiştir.

CHP Vekili Avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezinin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir.

Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği... CHP'li Ali Mahir Başarır'dan çok sert tepki: 'Partiyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin' CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine CHP Genel Merkezi'nde süren hareketliliğe ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Partiyi, ülkeyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin. Yazıklar olsun. Bu insanların yıllardır verdiği emekler haram, zıkkım olsun. Allah onları kahretsin” dedi.
CHP Genel Merkezi'nin önüne gelen 'Kılıçdaroğlu destekçisi' AKP'li deşifre oldu: Saatler önce 'Erdoğan' paylaşımı yapmış! Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine, Genel Merkez bahçesinde bekleyen aralarında CHP yöneticilerinin de olduğu partililer ile Genel Merkez'in dışında bekleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup arasında arbede çıktı. Kılıçdaroğlu destekçilerinin arasındaki bir AKP'li ise deşifre oldu.
Son Dakika... Özgür Özel'den CHP Genel Merkezi önündeki 'tahliye gerginliği' hakkında ilk açıklama Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezi önündeki gerginliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazılarının badigart olduğunu bildiğimiz bu isimlerle gençlerimizi karşı karşıya getirmemek için biz her şeyden önce arkadaşlarımızı böyle bir olaydan kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.