Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:02
Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 11.48'de gerçekleşen depremin 12.18 km derinlikte olduğu belirtildi.


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