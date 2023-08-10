Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 11.48'de gerçekleşen depremin 12.18 km derinlikte olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 10, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-08-10
Saat:11:48:14 TSİ
Enlem:38.161 N
Boylam:38.672 E
Derinlik:12.18 km
Detay:https://t.co/oP9MrxDP2r@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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