Son dakika... Antalya'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 95.4 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 15:50
Son dakika... Antalya'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.39'da Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 95,4 kilometre derinliğinde olan deprem, Korkuteli’nin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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