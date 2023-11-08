Son dakika... Antalya'da deprem!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 15:50

Güncelleme: 08.11.2023 - 16:19

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.39'da Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 95,4 kilometre derinliğinde olan deprem, Korkuteli’nin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde: