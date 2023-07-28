Son Dakika: Ardahan'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Ardahan'ın Posof ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:15
Son Dakika: Ardahan'da deprem!
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Kandilli Rasathanesi, Ardahan'ın Posof ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 08.55'te meydana gelen depremin 7.5 km derinlikte olduğu belirtildi.


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