Son Dakika: Ardahan'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Ardahan'ın Posof ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Ardahan'ın Posof ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 08.55'te meydana gelen depremin 7.5 km derinlikte olduğu belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 28, 2023
TURKGOZU-POSOF (ARDAHAN) https://t.co/Hwhqz0IzlW
28.07.2023, 08:55:19 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 7.5 km#Kandilli
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