Son Dakika: Artvin'de heyelan meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 08:36
Son Dakika: Artvin'de heyelan meydana geldi: Ölü ve yaralılar var
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı 

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Artvin Heyelan TIR
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