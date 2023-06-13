Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi
Son dakika gelişmesi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantı sona erdi. Toplantı sonrası işçi heyeti adına açıklama yapan Haber-İş Sendikası Başkanı Veli Solak, "Masada rakam konuşulmadı. Sürecin bayram öncesi bitmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçileri temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, tarafların ekonomik veriler ışığında beklentilerini dile getirmesi ve görüşmelerin yol haritasını belirlemesi bekleniyor.
Toplantı, 1 saat sürdü.
İŞÇİ TARAFINDAN AÇIKLAMA
İşçi tarafı adına Haber-İş Sendikası Başkanı Veli Solak açıklama yaptı.
Solak, "Bayramdan önce bitmesini istiyoruz. Türk-İş olarak talebimiz bir an önce toplantıların bitmesi. Resmi belgeler istendi, herhangi bir rakam konuşulmadı" dedi.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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