Son Dakika: Asiye'nin katili hakkında yeni gelişme
Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Esenler, Şehit Ali Karahan Caddesi üzerinde dün saat 00.35 sıralarında meydana gelen olayda Asiye Nur Atalay, Ümit Karakoyun tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Olaydan sonra harekete geçen polis şüpheliyi Arnavutköy'de gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlanan saldırgan Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık Ümit Karakoyun'u tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Hakimlik, Ümit Karakoyun'u 'Kasten öldürme' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.
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