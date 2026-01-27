Son dakika... Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha yakalandı!

İstanbul Güngören'de katledilen Atlas Çağlayan'ın (17) ailesine yönelik tehdit soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanarak gözaltına alındığını aktardı.

5 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI!

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"14.01.2026 günü İstanbul ili Güngören ilçesinde öldürülen Atlas Çağlayan'ın aile bireylerini, olay tarihi sonrasında telefon aracılığında gönderilen mesajlarla tehdit ettiği tespit edilen beş şüpheli tutuklanmış olup, bir şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü bu soruşturma kapsamında, 27.01.2026 tarihinde, 1995 doğumlu F.K'da Şanlıurfa ilinde gözaltına alınmıştır."

NE OLMUŞTU?

Atlas Çağlayan, 14 Ocak akşamı Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ndeki bir kafe önünde çıkan tartışma sonrası 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

Olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Atlas, burada hayatını kaybetmişti.

Tartışmanın “yan bakma” nedeniyle çıktığı belirtilirken; E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ancak tutuklama sonrası tehdit edilmeye başlanan Atlas Çağlayan’ın anne ve babası, yürütülen soruşturma kapsamında dün Bakırköy Adalet Sarayı’na giderek ifade vermişti.

Aile, hem Atlas’ın öldürülmesine ilişkin “kasten öldürme” suçundan hem de kendilerine gönderildiğini belirttikleri tehdit mesajları nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Ayrıca, aile için mahkemeden koruma talebi istenmişti.