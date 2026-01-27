Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha yakalandı!

Son dakika... Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha yakalandı!

27.01.2026 08:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha yakalandı!

Son dakika haberi... İstanbul Güngören’de katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın anne ve babasını tehdit eden bir şüpheli daha yakalandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin Şanlıurfa'da gözaltına alındığı duyurdu. Öte yandan soruşturma kapsamında 5 şüpheli tutuklandı, bir şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Güngören'de katledilen Atlas Çağlayan'ın (17) ailesine yönelik tehdit soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanarak gözaltına alındığını aktardı.

5 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI!

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"14.01.2026 günü İstanbul ili Güngören ilçesinde öldürülen Atlas Çağlayan'ın aile bireylerini, olay tarihi sonrasında telefon aracılığında gönderilen mesajlarla tehdit ettiği tespit edilen beş şüpheli tutuklanmış olup, bir şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü bu soruşturma kapsamında, 27.01.2026 tarihinde, 1995 doğumlu F.K'da Şanlıurfa ilinde gözaltına alınmıştır."

NE OLMUŞTU?

Atlas Çağlayan, 14 Ocak akşamı Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ndeki bir kafe önünde çıkan tartışma sonrası 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. 

Olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Atlas, burada hayatını kaybetmişti. 

Tartışmanın “yan bakma” nedeniyle çıktığı belirtilirken; E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ancak tutuklama sonrası tehdit edilmeye başlanan Atlas Çağlayan’ın anne ve babası, yürütülen soruşturma kapsamında dün Bakırköy Adalet Sarayı’na giderek ifade vermişti.

Aile, hem Atlas’ın öldürülmesine ilişkin “kasten öldürme” suçundan hem de kendilerine gönderildiğini belirttikleri tehdit mesajları nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Ayrıca, aile için mahkemeden koruma talebi istenmişti.

İlgili Konular: #Cinayet #Çocuk #gözaltı

İlgili Haberler

Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit: 2 şüpheli tutuklandı
Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit: 2 şüpheli tutuklandı İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ailesini tehdit eden 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
‘Suça sürüklenen’ ve katledilen çocuklar tartışması Atlas Çağlayan cinayetiyle gündemde: Olan çocuğa oluyor
‘Suça sürüklenen’ ve katledilen çocuklar tartışması Atlas Çağlayan cinayetiyle gündemde: Olan çocuğa oluyor Avukat Arif Anıl Öztürk, ‘Mesele, ne çocukları yetişkin gibi görmekle ne işlenen fiilleri çocukluk hatası saymakla çözülebilir’ dedi.
Öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesi adliyede: Hem cinayet hem tehdit için suç duyurusu
Öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesi adliyede: Hem cinayet hem tehdit için suç duyurusu İstanbul Güngören'de katledilen Atlas Çağlayan'ın anne ve babası 'kasten adam öldürme' ve 'tehdit'ten suç duyurusunda bulunup ifade verdi. Aile başsavcı ile görüşürken; savcılık mahkemeden Atlas’ın anne, baba ve kardeşine yönelik koruma tedbiri talep etti.