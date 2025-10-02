Son dakika... Ayşe Barım'ın tahliye kararına itiraz edildi: Avukatlarından Cumhuriyet'e açıklama!

Dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gözaltına alınan, ancak 12 yıl önceki Gezi Parkı Direnişi'nin 'planlayıcılarından' olduğu iddia edilerek 28 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım, dün tahliye edildi.

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin Barım hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti.

"İTİRAZI BEKLİYORDUK"

Başsavcılığın itirazına ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Ayşe Barım'ın avukatları, şunları söyledi:

"Mahkeme, Cumhuriyet savcısının tutuklamanın devamına ilişkin mütaalasına aykırı karar verdiği için itirazı bekliyorduk. Mütalaaya aykırı karara başsavcılık tarafından mutlaka itiraz edilir."

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı Direnişi'nin 'planlayıcıları'ndan olduğu iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında dün tahliye kararı verilmişti.

Duruşma savcısı Ayşe Barım hakkında "Katalog suçlardan olduğu için tutukluluk halinin devam etmesini istiyorum" diyerek, Barım'ın tutukluluk halinin devamını talep etmişti.

Mahkeme ise, tutukluluğun ölçülü olmayacağına hükmederek 'CMK 109/3-a gereğince yurt dışına çıkış yasağı' ve 'CMK 109/3-j gereğince konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla 248 gündür tutuklu yargılanan Ayşe Barım’ın tahliyesine karar vermişti. Bir sonraki duruşma da 11 Şubat 2026 tarihine ertelenmişti.