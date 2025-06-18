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Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye geliyor!
Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 19 Haziran 2025 Perşembe günü ülkemizi ziyaret edecektir" açıklamasında bulundu.
18.06.2025 14:29:00
Güncellenme:
DHA
Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 19 Haziran 2025 Perşembe günü ülkemizi ziyaret edecektir" açıklamasında bulundu.
İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Fahrettin Altun #İlham Aliyev
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