Son Dakika... 15 Temmuz iddiası Bahçeli'yi kızdırdı: 'Dünyanın en namert insanıdır...'

Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:58

Güncelleme: 20.02.2024 - 11:16

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İşçilerimize ulaşmak amacıyla maden alanına yığılan toprak kütlesinin tahliye ve temizlik işlemi dikkatle sürdürülmektedir. Zaman zaman yeni toprak kaymalarının yaşanıyor olması çalışmaları aksatmaktadır. İşçilerimizin hayata döndürülmesi gayemizdir.

MHP olarak 13 Şubat'tan bu yana sıcak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 14 Şubat günü TBMM'nin devreye girmesini yerinde bulduk. Kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve tedbirlerin belirlemesi amacıyla komisyon kurulmasını isabetli görüyoruz. Bazı yorumcular, sözde çevreciler, rant devşirme peşinde koşan siyasetçileri dikkate alarak, alayının dinlenmesi doğal olacaktır. Herkes eteğindeki taşı döksün de görelim.

Sayın Murat Kurum ne hikmetse hedef tahtası haline getirilmiştir. Sayın Kurum'un bakanlık dönemine ilişkin haksız eleştiriler sinsi bir propagandaya işaret etmiştir. Müflis zihniyetler Sayın Kurum'u yıpratmak için harekete geçmiştir. ÇED raporunu veren bakanlık değildir.

Siyanür iddiasında bulunanlar iddiaları ispat etsin. Acılarımız üzerinden siyasi rant yapmak vicdansızlıktır. Ağzıyla değil de karnıyla konuşanların şımarıklıkları tahammül sınırlarını aşmıştır. Halen dedikodu üretmenin, hala kaygıları diri tutmanın tutarlı bir yanı var mıdır?

Muhalefetin koro halinde çıkışları, Türk politikasını idrak edemeyen sefil bir anlayışıdır. Türkiye başta CHP olmak üzere zillete düşen diğer partileri kıskandırmakta ve çatlatmaktadır. Onlar umudur yapay zekaya bağlayadursunlar, Cumhur İttifakı Türk zekasıyla mührünü inançla basacaktır.

YİNE CHP'Yİ HEDEF ALDI

Demlenmiş CHP'nin doğrusu ile yanlışı birbirine karışmış, milli ve manevi aidiyeti kalmamıştır. Demlenmenin maskesi kent uzlaşması, sandık uzlaşması Türkiye İttifakı olarak açıklanmaktadır. DEM Parti artık CHP'nin karar ve kumanda odasına kadar nüfuz etmiş, kimin aday yapılıp yapılmayacağını tayin eden vesayetçi bir konuma sahip olmuştur."

DİLİPAK'A SERT TEPKİ

İslamcı yazar Abdurrahman Dilipak'ın 15 Temmuz darbe girişimine yönelik 'Hükümet 4 ay önceden her şeyi tüm ayrıntılarıyla biliyordu' sözlerine sert tepki gösteren Bahçeli "Bu şahıs iddialarını kanıtlamazsa dünyanın en namert insanıdır" ifadelerini kullandı.

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