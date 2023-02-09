Son Dakika... Bakan Derya Yanık'tan refakatsiz çocuklara ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet bölgesinde depremden etkilenen refakatsiz çocuklarla ilgili her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

DHA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:30
Son Dakika... Bakan Derya Yanık'tan refakatsiz çocuklara ilişkin açıklama
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesindeki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız da dahil kurum bakımında olan vatandaşlarımız, sakinlerimizle alakalı hızlı bir biçimde tedbirleri aldık. Riskli bölgelerde olan vatandaşlaırımız, çocuklar, yaşlılar, engelliler dahil güvenli bölgelere naklettik, gerekli destekleri sağlamak için çalışmaları yapıyoruz" dedi.

'ENDİŞEYE MAHAL YOK...'

Yanık, çocuklarla alakalı gerek kurum bakımında olan gerek göçük altından çıkan refakatsiz çocuklarla ilgili de gerekli tedbirleri alıp, yerleştirmelerini yaptıklarını belirterek, "Takiplerini yapıyoruz. Bunun dışında yine refakatsiz çocuklar söz konusu olursa onları da yerleştireceğimiz kurumlarımızı hazırladık, ilgili görevlendirmeyi yaptık. Endişeye mahal yok. Refakatsiz tedavi gören çocuklarla alakalı 'yakınıyım, ailesiyim' diyen kimseye teslim edilmemesi konusunda da Sağlık Bakanlığı ile koordinasyonumuz var" ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız için bir çağrı merkezi kurduk" denilerek, çağrı merkezi numaraları paylaşıldı. 


Kahramanmaraş depremi Derya Yanık refakatsiz çocuklar

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