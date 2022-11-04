Son Dakika... Bakan Koca duyurdu: Yoğun bakımdaki madenci hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti" dedi.
Bartın Amasra'da gerçekleşen maden faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maden faciasında kalbi durduktan sonra hastaneye ulaştırılıp hayata döndürülen işçinin, 3 haftalık yaşam savaşını kaybettiğini duyurdu. Bakan Koca, diğer yaralı madencilere ilişkin de açıklamalarda bulundu.
Koca şunları kaydetti:
"Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor."
Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 4, 2022
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