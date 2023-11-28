Son Dakika: Balıkesir'de deprem!
Son dakika gelişmesi... Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 06.33'te gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 28, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Altıeylül (Balıkesir)
Tarih:2023-11-28
Saat:06:33:20 TSİ
Enlem:39.46472 N
Boylam:27.96083 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/6ICWpRgF4p@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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