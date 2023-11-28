Son Dakika: Balıkesir'de deprem!

Son dakika gelişmesi... Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 06:58
Son Dakika: Balıkesir'de deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 06.33'te gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak bildirildi.


Son dakika deprem Balıkesir deprem afad

İlgili Haberler

Depremin merkez üssünde çiftçilerin ’hurma’ hasadı sevinci

Depremin merkez üssünde çiftçilerin ’hurma’ hasadı sevinci
Deprem uzmanlarından 'yerel seçim' öncesi adaylara uyarılar: 'İstanbul’da deprem planı olan seçilsin'

Deprem uzmanlarından 'yerel seçim' öncesi adaylara uyarılar: 'İstanbul’da deprem planı olan seçilsin'
Son depremler! 27 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! 27 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

En Çok Okunan Haberler