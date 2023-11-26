Son dakika... Malatya'da deprem!
Son dakika... AFAD verilerine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.55 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.13'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem, yerin 7.55 kilometre altında meydana geldi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 26, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-11-26
Saat:16:13:28 TSİ
Enlem:38.17722 N
Boylam:38.17639 E
Derinlik:7.55 km
Detay:https://t.co/O7uTWoj4WQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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