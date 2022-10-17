Kamu emekçilerinden Bartın isyanı: Hükümet istifa!

17 Ekim 2022 Pazartesi, 15:08

Bartın Maden Ocağı’nda meydana gelen ve 41 işçinin hayatını kaybettiği, 11 işçinin de yaralandığı grizu patlamasının ardından İzmir’de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ortak bir eylem düzenledi.

“Kaza değil cinayet” pankartı açan KESK ve DİSK üyeleri, “Bartın’ın katili AKP’nin düzeni”, “AKP’den hesabı emekçiler soracak”, “Hükümet istifa” sloganlarıyla iktidarı ve sorumluları protesto etti.

Kültürpark’taki eylemde sendikalar adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Tüm Bel Sen İzmir 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Angün şunları söyledi: “Ülkemiz, iş kazası denilen ancak hiç birinin kaza olmayıp alınmayan önlemlerden kaynaklanan iş cinayetleri sıralamasında dünyada 3., Avrupa’da ise 1. sırada yer almaktadır. Dünyada maden kazaları ileri teknoloji uygulamaları ile yok denecek noktaya gelmişken, ülkemizde alınmayan tedbirler, yapılmayan yatırımlar, işletilmeyen hukuk nedeniyle, daha fazla kar uğruna işlenen cinayetler haline dönüşmüştür. Her olaydan sonra sorumluların hesap vereceğini söyleyen siyasi iktidarlar, hiçbir cinayeti aydınlatmamış aksine karartmıştır. AKP’li Cumhurbaşkanı “Bu işin fıtratında, kaderinde var” diyerek dün olduğu gibi bugün de sorumluların ceza almaması için ilgili yerlere gönderme yapmaktadır. Ancak biz emekçiler şunu çok iyi biliyoruz, hiçbir işin fıtratında, kaderinde ölüm yoktur, alınmayan önlemler, yapılmayan yatırımlar, çıkartılmayan yasal düzenlemeler vardır" dedi.

"SORUMLUKUK AKP İKTİDARINA AİT"

"Bartın Kömür İşletmeleri’nde yaşanan cinayetin tüm sorumluluğu AKP iktidarına aittir" diye devam eden Angün, "AKP ve sermaye kesimleri kurdukları sömürü çarkını, demokrasiden, hak ve özgürlüklerden uzak bir yönetim anlayışı ile sürdürmektedir. Maden ocaklarında ölümlerin durması, örgütlenme önündeki engellerin kalkması, insanca bir yaşamın inşası ile ülkede demokrasinin tüm kurum ve kuruluşları ile işler hale getirilmesinin tek yolu, emekten yana, öldüren değil yaşatan bir düzen kurulmasından geçtiğini, işçiler, emekçiler çok iyi bilmektedir ve bunun için mücadelesini yükseltecektir” ifadelerini kullandı.