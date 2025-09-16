Son dakika... Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon... Soruşturmada yeni gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 48 kişinin sorgusu, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yapılacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda; Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 kişi yolsuzluk iddiasıyla gözaltına almıştı.

Operasyonun ardından iki CHP'li meclis üyesi ise, partinden istifa ettiklerini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, operasyona ilişkin cumartesi günü şu açıklamayı yapmıştı:

“Sayın Hasan Mutlu’ya 48 kişiyle birlikte operasyon yapıldı ve ‘Önce beş, sonra beş yetmeyebilir’ demişler, sekiz belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. Bayrampaşa’da bizim 20 meclis üyemiz var. AK Parti’nin 15, iki de bağımsız. 22’den 15 çıkarınca yedi ya; sekiz belediye meclis üyesi tutukluyorlar. ‘Ya bağımsızlar da gider bunlara oy verirse’ diye.

Bayrampaşa Belediyesi’ne çökecekler akıllarınca. Bayrampaşa belediye meclis üyemizin, tutuklu belediye meclis üyemizin sayısı, AK Parti’ye lazım yedinin bir fazlası. Aynı Manavgat’taki oyunu çevirmeye çalışıyorlar.”