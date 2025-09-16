Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon... Soruşturmada yeni gelişme!

Son dakika... Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon... Soruşturmada yeni gelişme!

16.09.2025 09:05:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Son dakika... Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon... Soruşturmada yeni gelişme!

Son dakika haberi... Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 48 kişinin sorgusu, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yapılacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda; Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 kişi yolsuzluk iddiasıyla gözaltına almıştı.

Operasyonun ardından iki CHP'li meclis üyesi ise, partinden istifa ettiklerini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, operasyona ilişkin cumartesi günü şu açıklamayı yapmıştı:

“Sayın Hasan Mutlu’ya 48 kişiyle birlikte operasyon yapıldı ve ‘Önce beş, sonra beş yetmeyebilir’ demişler, sekiz belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. Bayrampaşa’da bizim 20 meclis üyemiz var. AK Parti’nin 15, iki de bağımsız. 22’den 15 çıkarınca yedi ya; sekiz belediye meclis üyesi tutukluyorlar. ‘Ya bağımsızlar da gider bunlara oy verirse’ diye.

Bayrampaşa Belediyesi’ne çökecekler akıllarınca. Bayrampaşa belediye meclis üyemizin, tutuklu belediye meclis üyemizin sayısı, AK Parti’ye lazım yedinin bir fazlası. Aynı Manavgat’taki oyunu çevirmeye çalışıyorlar.”

İlgili Konular: #Soruşturma #Adliye #Bayrampaşa Belediyesi #Hasan Mutlu

İlgili Haberler

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: Gözaltı sayısı 46’ya yükseldi
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: Gözaltı sayısı 46’ya yükseldi Bayrampaşa Belediyesi’ni hedef alan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 46’ya yükseldi.
Son Dakika... Bayrampaşa Belediyesi'nde CHP'li meclis üyesi Murat Salman istifa etti: 'Yoluma bağımsız devam edeceğim'
Son Dakika... Bayrampaşa Belediyesi'nde CHP'li meclis üyesi Murat Salman istifa etti: 'Yoluma bağımsız devam edeceğim' Son dakika haberi... Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 46’ya yükseldi. 8 CHP'li belediye meclisi üyesinin gözaltına alınmasının ardından CHP'li meclis üyelerinden Murat Salman da CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
Bayrampaşa'da bir belediye meclis üyesi daha CHP'den istifa etti
Bayrampaşa'da bir belediye meclis üyesi daha CHP'den istifa etti CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman'ın ardından İbrahim Soytürk de partisinden istifa etti.