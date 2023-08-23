Son dakika... Bingöl'de deprem: Çevre illerden hissedildi!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.47 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.19'da, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği ise 8.47 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 23, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Kiğı (Bingöl)
Tarih:2023-08-23
Saat:11:19:29 TSİ
Enlem:39.198 N
Boylam:40.312 E
Derinlik:8.47 km
Detay:https://t.co/jD5AuzFBDc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı anları saniye saniye kamerada
- ‘Hesabını millete verir’
- Engel, Akşener-Erdoğan görüşmesiyle aşıldı
- Dumanlar Çanakkale'yi kapladı!
- Feci kazanın nedeni belli oldu!
- Eski MHP ilçe başkanı öldürüldü
- Cezaevinde maç izlemenin bedeli 116 bin TL!
- Zamma 'Hakem Kurulu' karar verecek
- Zorba ev sahibi kiracısının evini bastı!
- 'Öğrencilere vergisiz telefon' açıklaması