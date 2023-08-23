Son dakika... Bingöl'de deprem: Çevre illerden hissedildi!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.47 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:30
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.19'da, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği ise 8.47 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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