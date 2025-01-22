Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı!
Çanakkale Boğazı'nın etkili olan yoğun sis nedeniyle saat 06.17 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 06.17 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.
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