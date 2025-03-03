Son Dakika... Çanakkale’de yolcu otobüsü şarampole uçtu: Yaralılar var!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 07:48

Güncelleme: 03.03.2025 - 09:51

Kaza saat 05.30 sıralarında Çanakkale-Edirne yolunun 11'nci kilometresindeki Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında meydana geldi.

Yunanistan'dan İzmir'e giden tur otobüsü, sürücüsünün nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

YARALI SAYISI 37'YE YÜKSELDİ

İçinde 44 yolcu bulunan tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada yaralı sayısı 37'ye yükseldi. Tur otobüsünün Yunanistan'da düzenlenen İskeçe Karnavalı'ndan İzmir'e döndüğü öğrenildi.

Kazanın otobüs şoförü Y.B.'nin uyuması nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Yolcuların ilk ifadelerinde ise İzmir'e giden otobüsün Yunanistan sınırında yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 saat beklediği öne sürüldü. Yaralananlar arasında otobüs şoförü Y.B.'nin de bulunduğu bildirildi.