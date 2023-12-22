Son dakika... Çankırı'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.06 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.50'de, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7.06 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ilgaz (Çankırı)
Tarih:2023-12-22
Saat:12:50:17 TSİ
Enlem:40.99361 N
Boylam:33.43333 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/WpjDRvW0mI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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