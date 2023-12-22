Son dakika... Çankırı'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.06 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:59
Son dakika... Çankırı'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.50'de,  Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7.06 kilometre olarak kaydedildi.


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