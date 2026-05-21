Bardağın dolu tarafına bakıyorum olmuyor, boş tarafı tutmuyor. Konu mutlak butlan, yani CHP’nin 38. kongresini kasıtlı ve siyasi güdümlü bir mahkeme kararı ile iptal ederek CHP’nin başarısızlıklarında tarihi kayıtları olan, milletvekili dokunulmazlıklarında anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz diyerek anayasaya aykırılıklarında iktidar ile uzlaşan, seçim sonrası YSK’ye korkudan veya devletle uzlaşma sonucu yürümeyen, şaibeli sonuçları AYM’ye AİHM’ye bile götürmeyen eski zihniyete teslim etme işlemidir.

CHP’yi seçim sürecinde zor durumda bırakmanın ve iktidar için engel koymanın en iyi yollarından biridir bu.

BAŞARISIZLIKLARI KESİN OLUR

Henüz parti içindeki azınlığın da azınlığı bu zihniyet partinin kendilerine bırakılması halinde başarısız olacaklarını, büyük bir nefret toplayacaklarını ve bir zamanlar DSP’deki gibi yüzde 1 oya düşeceklerini biliyorlar. Ama bu önemli değil onlar için, önemli olan parti örgütüne binalarına, mali kaynaklarına el koymak.

38. kongreye giderken CHP’nin parti meclisini ne yapacaklar, 37. kurultayda seçilen listeye baktım, hepsini bilemedim ama çoğunluk sanki bugün Özgür Özel’i destekleyenlerden oluşuyor. Öyleyse, partiyi devralan zihniyet çok zorluk çeker ve yeni bir kongrenin de kapısını aralamak zorunda kalabilir. Bu konuyu parti işleyişini iyi bilenlere bırakalım.

Tabii, eski zihniyet, suç üretebilir ve tıpkı bugünkü savcılıklar gibi parti içinde tasfiyelerin de kapısını açabilir. Bilemem ama tarihin lanetli yönetimi olarak kayıtlara geçeceğini tahmin etmek zor değil.

YAPABİLİRLER Mİ?

Yani iktidarı kastediyorum. Mutlak butlan kararı aldırabilirler mi? Zor geliyor bana, özellikle ekonominin allak bullak olacağı kesin. Büyük bir değer kaybeder TL, ama bu umurlarında olmayabilir, zaten TL değerli dolar karşısında diyorlar, ihracatçılar büyük bir devalüasyon dayatıp duruyor, halkın iki kat daha yoksullaşması umurlarında olmaz.

Borçlar büyür, faizler katlanır, enflasyonu düşürme değil yeniden yüzde yüzlere doğru artırma sürecine geçilir.

BU UMURLARINDA OLUR MU OLMAZ MI? SORU BU

Seçim sürecinde iktidarı kazanmak için yapmayı planladıkladıklarının işe yaramadığını görürler ve iktidarda kalmak için ekonomi altüst edecek butlan kararını aldırırlar. Gerisini sonra düşünürüz derler.

Derler mi? İktidarı kaybetmenin faturası bize çok ağır olur diye düşünebilirler. Tüm otoriter veya otokrat zihniyetler böyle düşünebilir (Orban dışında!)

İyice halktan kopma tehlikesini göze alırlar mı? Şu veya bu şekilde iktidarda sürekli kalamayacaklarını düşünürlerse bu AKP’yi bir daha iktidar yolunun artık tamamen kapanacağı düşünürler mi? Ben varsam parti var, yoksam eğer zaten parti de beni ilgilendirmez gibi bir anlayışın yönetime egemen olacağını düşünemiyorum bile.

ZOR SORULAR

AKP’nin siyasetten düşme, geri dönme olanakları açısından bakarsak, köprülerin yakamazlar. (Öyle mi?)

CHP’yi parçalar, şimdiki yönetimin derlenip toparlanmasına fırsat vermeyiz, liderlerini de derdest ederiz vb. gibi uç noktalarda hareket edebilirler mi?

Mahkeme ve yetkili organların oyunlarıyla da seçimi alır, “Atı alıp Üsküdarı geçeriz” düşüncesi ortaya atılır mı?

Tek partili bir sistemle gidebildiğimiz kadar gideriz, diyen olur mu?

***

Ben de halüsinasyonlar görüyorum.

Bunların hiçbiri olmaz, bu ülkeye bu kadar büyük kötülükler yapmazlar, yapamazlar, butlan da ilan edilmez, CHP rakip parti olarak seçimlere katılır.

Vallahi, ülke sevgisi bana bunu düşündürüyor.

Bu nedenle, pusuya yatan mutlak butlan bekleyicileri avuçlarını yalarlar, gitsinler bir parti kursunlar.

Sahi bunu niye yapmıyorlar?

Seçmenin gazabından mı korkuyorlar?