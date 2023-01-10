Son Dakika: CHP ve İYİ Parti'den AKP'nin randevu talebine 'hayır' yanıtı
Son dakika haberi... AKP'nin anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere istediği randevu talebine CHP yanıt verdi. CHP ile İYİ Parti tarafından istişare sonucunda alınan karar AKP Grubu'na iletildi.
CHP, AKP’nin başörtüsü teklifi için anayasa ziyareti randevusuna, ‘hayır’ yanıtını verdi.
CHP ile İYİ Parti‘nin istişare sonucunda alınan karar AKP Grubuna iletildi.
CHP, gerekçe olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.
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