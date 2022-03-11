Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Rusya'ya yaptırım açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini dile getirdi.
Rusya'nin Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından birçok ülke yaptırım uygulamaya başlamıştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna zirvesinde Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulayığ uygulamayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kalın, "Bu savaşın sona ermesi için nihai karar Devlet Başkanı Putin'den gelecek" dedi ve güven kanalını açık tutmak için Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini söyledi.
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