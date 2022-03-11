Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Rusya'ya yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2022 Cuma, 14:23
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Rusya'ya yaptırım açıklaması
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Rusya'nin Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından birçok ülke yaptırım uygulamaya başlamıştı. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna zirvesinde Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulayığ uygulamayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Kalın, "Bu savaşın sona ermesi için nihai karar Devlet Başkanı Putin'den gelecek" dedi ve güven kanalını açık tutmak için Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini söyledi.



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