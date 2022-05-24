Son Dakika: Denizli'de maden ocağında göçük: Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika gelişmesi... Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Göçük altında kalan işçi olup olmadığı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 22:30
Son Dakika: Denizli'de maden ocağında göçük: Çok sayıda ekip sevk edildi
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