Son dakika deprem... AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde peş peşe deprem: İzmir'den de hissedildi!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. İlk sarsıntının derinliği 7.91 kilometre, ikinci sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika deprem... AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde peş peşe deprem: İzmir'den de hissedildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.02.2025 - 11:53

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.29'da, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntı, yerin 7.91 kilometre altında gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Deprem, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

4.8'LİK İKİNCİ DEPREM!

Son olarak saat 12.14'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

SARSINTILAR SÜRÜYOR

Ege Denizi'ndeki deprem hareketliliği devam ediyor.

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde meydana gelen depremler anlık olarak şöyle:

  • Saat 11.37: Büyüklük 3.6
  • Saat 11.43: Büyüklük 4.3
  • Saat 11.55: Büyüklük 3.5
  • Saat 11.58: Büyüklük 4.4
  • Saat 12.02: Büyüklük 3.5
  • Saat 12.14: Büyüklük 4.8
  • Saat 12.20: Büyüklük 4.7
  • Saat 12.42: Büyüklük 3.6
  • Saat 13.02: Büyüklük 4.3

Etiketler: #Ege Denizi #artçı deprem #deprem

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