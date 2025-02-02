Son dakika deprem... Ege Denizi'nde peş peşe depremler!

Son dakika gelişmesi... AFAD, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Bugün merkez üssü Ege Denizi'nde peş peşe 6 deprem gerçekleşti.

Son dakika deprem... Ege Denizi'nde peş peşe depremler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 14:23

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.53'te Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 7 km olarak belirlendi.

PEŞ PEŞE 6 DEPREM!

Ege Denizi'nde bugün saat 10.22'de 4.7, saat 11.37 ile saat 12.14'te 3.6 büyüklüğünde, saat 14.04'te 4.4 büyüklüğünde ve saat 14.41'de 4.3 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.


Etiketler: #deprem #Son dakika #Ege Denizi #afad

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