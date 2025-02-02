Son dakika deprem... Ege Denizi'nde peş peşe depremler!
Son dakika gelişmesi... AFAD, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Bugün merkez üssü Ege Denizi'nde peş peşe 6 deprem gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.53'te Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 7 km olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-02
Saat:14:53:46 TSİ
Enlem:36.64472 N
Boylam:25.71 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Jk9S0kCxKX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
PEŞ PEŞE 6 DEPREM!
Ege Denizi'nde bugün saat 10.22'de 4.7, saat 11.37 ile saat 12.14'te 3.6 büyüklüğünde, saat 14.04'te 4.4 büyüklüğünde ve saat 14.41'de 4.3 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.
Etiketler: #deprem #Son dakika #Ege Denizi #afad
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık Dr. İlker Gönen cezaevinde intihar etti!
- Bilirkişi ruhsatsız çıktı!
- Erdoğan, İmamoğlu'na desteğe gidenleri hedef aldı
- Okullar bir gün daha tatil edildi
- TAG Otoyolu'nda feci kaza: TIR ve otomobil yandı
- Narin Güran davasında yeni gelişme
- WhatsApp'tan 'casus yazılım' uyarısı!
- 'Tek bir nedeni var...'
- Teğmenler gerekçeli kararın tebliğini bekliyor
- Sedat Peker'den 'mezuniyet' paylaşımı