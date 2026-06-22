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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

22.06.2026 09:25:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! 22 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 22 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

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22 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:13:25  39.1887   28.9230       15.2      -.-  1.5  -.-   GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)                          

06:53:19  39.2837   29.2728       11.7      -.-  1.5  -.-   IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)                         

06:44:43  37.6728   29.3580       10.2      -.-  1.4  -.-   KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)                 

06:18:24  40.8095   31.6397        9.5      -.-  1.5  -.-   CUKUROREN-(BOLU)                               

05:38:15  37.1447   29.3795        5.8      -.-  2.1  -.-   CUMAALANI-CAMELI (DENIZLI)                     

05:04:02  39.1827   28.1805        8.2      -.-  1.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

04:50:00  39.2023   28.1475        8.7      -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

04:42:19  38.7637   27.1270       10.0      -.-  1.5  -.-   KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)                        

04:31:34  39.4587   40.2865        5.0      -.-  1.6  -.-   KABAYEL-YEDISU (BINGOL)                        

04:30:00  36.0390   28.4073       15.6      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                        

04:08:52  39.3333   27.0423        6.6      -.-  2.0  -.-   HACIBOZLAR-BURHANIYE (BALIKESIR)               

03:38:36  37.2465   28.9697       17.5      -.-  1.0  -.-   YENICESME-BEYAGAC (DENIZLI)                    

03:35:06  37.0227   28.9865       21.8      -.-  1.2  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                       

03:23:31  38.5068   37.9992        8.1      -.-  1.4  -.-   KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)                  

03:17:16  37.8843   26.9337        5.0      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                  

03:06:14  39.4470   25.8643        8.6      -.-  2.6  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)       

03:00:37  38.0825   37.6067        7.5      -.-  1.5  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

02:36:13  38.9305   28.6505       13.5      -.-  1.5  -.-   AHATLAR-DEMIRCI (MANISA)                       

02:14:57  40.4578   27.7835       11.0      -.-  2.3  -.-   OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR)                      

02:02:00  39.2597   27.8778        8.2      -.-  1.5  -.-   HALKAAVLU-KIRKAGAC (MANISA)                    

01:40:41  38.6395   37.9972        8.1      -.-  1.4  -.-   TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA)                      

01:36:34  38.0900   37.5490        7.4      -.-  1.6  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

01:24:06  38.5140   39.1858        6.9      -.-  1.4  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                             

01:17:53  36.0873   36.7985       10.4      -.-  2.7  -.-   SURIYE                                         

01:03:48  39.2782   29.2808        5.0      -.-  1.8  -.-   KIRGIL-EMET (KUTAHYA)                          

01:01:56  37.7202   29.1957        7.5      -.-  2.0  -.-   KARATAS-(DENIZLI)                              

00:12:26  38.4398   39.2628        5.0      -.-  2.7  -.-   DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)                      

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