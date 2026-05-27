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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

27.05.2026 09:10:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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27 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.05.27 07:39:17  38.3020   38.2820        8.5      -.-  1.6  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     

2026.05.27 06:14:12  38.1150   28.9845       11.3      -.-  1.2  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                           

2026.05.27 06:13:38  37.5740   35.5790        3.8      -.-  1.5  -.-   AKDAM-KOZAN (ADANA)                               

2026.05.27 05:46:39  36.7212   26.4687        6.3      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.05.27 05:42:16  39.2110   27.7763        4.9      -.-  1.4  -.-   KARACAKAS-SOMA (MANISA)                           

2026.05.27 05:16:47  40.3300   24.1215       12.7      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.05.27 04:40:04  36.2293   35.9407        3.8      -.-  1.2  -.-   BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)                         

2026.05.27 04:32:42  40.9262   31.6693        5.3      -.-  1.1  -.-   YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)                        

2026.05.27 04:29:46  38.1388   38.5337        1.9      -.-  2.6  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         

2026.05.27 04:27:26  36.0735   25.2817        6.3      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.05.27 04:20:27  37.7180   35.4318        5.7      -.-  1.5  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                

2026.05.27 04:19:08  40.1978   41.3278       12.9      -.-  1.2  -.-   GUNGORMEZ-YAKUTIYE (ERZURUM)                      

2026.05.27 04:14:18  39.8855   26.0420        2.4      -.-  1.6  -.-   BOZCAADA (CANAKKALE)                              

2026.05.27 04:05:53  38.8548   39.1133        9.7      -.-  1.8  -.-   ALATARLA-(ELAZIG)                                 

2026.05.27 03:24:48  38.0540   27.1533        8.4      -.-  1.1  -.-   CILE-MENDERES (IZMIR)                             

2026.05.27 03:21:13  36.8225   29.3355        5.5      -.-  1.8  -.-   SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA)                       

2026.05.27 03:16:06  39.0683   25.3613        5.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.05.27 02:58:45  40.4330   27.0722       18.1      -.-  1.1  -.-   KEMER-BIGA (CANAKKALE)                            

2026.05.27 02:50:56  38.3252   37.0918        1.0      -.-  1.4  -.-   KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2026.05.27 02:35:44  36.0715   25.2208        9.9      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.05.27 02:22:47  38.6073   32.1165        6.4      -.-  1.2  -.-   SACIKARA-KADINHANI (KONYA)                        

2026.05.27 02:03:36  39.1660   28.1565        8.4      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.05.27 01:46:18  38.1212   37.7822        1.5      -.-  1.5  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

2026.05.27 01:35:08  37.7898   36.6118       10.8      -.-  1.5  -.-   CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)                          

2026.05.27 01:32:37  39.1923   27.7850        8.7      -.-  1.9  -.-   KARACAKAS-SOMA (MANISA)                           

2026.05.27 01:28:37  40.4632   35.8168        4.9      -.-  1.9  -.-   AKYAZI-(AMASYA)                                   

2026.05.27 01:23:10  39.2095   28.9842       16.3      -.-  1.2  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.05.27 01:22:45  39.8740   26.0472       10.6      -.-  1.3  -.-   BOZCAADA (CANAKKALE)                              

2026.05.27 01:20:16  39.8917   26.0087        6.9      -.-  1.7  -.-   BOZCAADA (CANAKKALE)                              

2026.05.27 01:09:00  36.0557   25.2433        5.0      -.-  3.5  3.4   EGE DENIZI                                        

2026.05.27 00:37:37  39.1793   28.1680        4.2      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.05.27 00:25:47  36.9150   29.1437       14.7      -.-  1.4  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.05.27 00:21:03  36.0620   25.2642        5.0      -.-  2.3  2.4   EGE DENIZI                                        

2026.05.27 00:19:55  37.8002   36.6263        7.8      -.-  1.7  -.-   CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)                          

2026.05.27 00:12:20  40.4383   28.1543        5.4      -.-  1.6  -.-   BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) 

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