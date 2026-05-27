AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
27 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.05.27 07:39:17 38.3020 38.2820 8.5 -.- 1.6 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
2026.05.27 06:14:12 38.1150 28.9845 11.3 -.- 1.2 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
2026.05.27 06:13:38 37.5740 35.5790 3.8 -.- 1.5 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA)
2026.05.27 05:46:39 36.7212 26.4687 6.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2026.05.27 05:42:16 39.2110 27.7763 4.9 -.- 1.4 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA)
2026.05.27 05:16:47 40.3300 24.1215 12.7 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN
2026.05.27 04:40:04 36.2293 35.9407 3.8 -.- 1.2 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)
2026.05.27 04:32:42 40.9262 31.6693 5.3 -.- 1.1 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
2026.05.27 04:29:46 38.1388 38.5337 1.9 -.- 2.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.05.27 04:27:26 36.0735 25.2817 6.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
2026.05.27 04:20:27 37.7180 35.4318 5.7 -.- 1.5 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2026.05.27 04:19:08 40.1978 41.3278 12.9 -.- 1.2 -.- GUNGORMEZ-YAKUTIYE (ERZURUM)
2026.05.27 04:14:18 39.8855 26.0420 2.4 -.- 1.6 -.- BOZCAADA (CANAKKALE)
2026.05.27 04:05:53 38.8548 39.1133 9.7 -.- 1.8 -.- ALATARLA-(ELAZIG)
2026.05.27 03:24:48 38.0540 27.1533 8.4 -.- 1.1 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)
2026.05.27 03:21:13 36.8225 29.3355 5.5 -.- 1.8 -.- SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA)
2026.05.27 03:16:06 39.0683 25.3613 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2026.05.27 02:58:45 40.4330 27.0722 18.1 -.- 1.1 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE)
2026.05.27 02:50:56 38.3252 37.0918 1.0 -.- 1.4 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.05.27 02:35:44 36.0715 25.2208 9.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
2026.05.27 02:22:47 38.6073 32.1165 6.4 -.- 1.2 -.- SACIKARA-KADINHANI (KONYA)
2026.05.27 02:03:36 39.1660 28.1565 8.4 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.05.27 01:46:18 38.1212 37.7822 1.5 -.- 1.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.05.27 01:35:08 37.7898 36.6118 10.8 -.- 1.5 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
2026.05.27 01:32:37 39.1923 27.7850 8.7 -.- 1.9 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA)
2026.05.27 01:28:37 40.4632 35.8168 4.9 -.- 1.9 -.- AKYAZI-(AMASYA)
2026.05.27 01:23:10 39.2095 28.9842 16.3 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.05.27 01:22:45 39.8740 26.0472 10.6 -.- 1.3 -.- BOZCAADA (CANAKKALE)
2026.05.27 01:20:16 39.8917 26.0087 6.9 -.- 1.7 -.- BOZCAADA (CANAKKALE)
2026.05.27 01:09:00 36.0557 25.2433 5.0 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI
2026.05.27 00:37:37 39.1793 28.1680 4.2 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.05.27 00:25:47 36.9150 29.1437 14.7 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.27 00:21:03 36.0620 25.2642 5.0 -.- 2.3 2.4 EGE DENIZI
2026.05.27 00:19:55 37.8002 36.6263 7.8 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
2026.05.27 00:12:20 40.4383 28.1543 5.4 -.- 1.6 -.- BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)